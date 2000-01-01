30.01 20:50 MIGnews.com

7 немцев грабили церкви для поддержки джихадистов

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В Германии суд города Кельн признал виновными 7 человек в ограблении церквей для оказания финансовой поддержки воюющим боевикам в Сирии. Обвиняемых приговорили к тюремному заключению сроком от трех лет и шести месяцев до 4 лет и десяти месяцев.Об этом сообщает Associated Press, в понедельник, 30 января.Судьи постановили, что было предоставлено достаточно доказательств того, что мужчины в возрасте от 24 до 37 лет ограбили не менее 5 церквей и других зданий. Преступления было совершены в период между 2013 и 2014 годами.Однако, как заявили в суде, на самом ли деле полученные средства были предназначены на поддержку боевиков неизвестно. Также еще одного обвиняемого по этому делу приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы за нанесение телесных повреждений.Отмечается, что среди ответчиков пятеро имеют гражданство Германии, двое – граждане Германии и Туниса, и еще один является гражданином Германии и Марокко.