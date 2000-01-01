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YouTube 30.01 19:58   MIGnews.com

В Польше опубликовали имена 8 тысяч надзирателей Освенцима

Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим. По словам директора музея Освенцима Петра Цивинского, база данных – результат многолетнего исследования.

Президент ИНП Ярослав Царек назвал публикацию списка историческим событием. Он подчеркнул, что институт будет работать и по истории других концлагерей, и что "Освенцим – это только начало".

В базе данных содержится информация о военных СС, которые работали в лагере смерти. Среди документов также есть 350 характеристик на сотрудников Освенцима.

Некоторые из бывших сотрудников до сих пор живы, как отмечает ИНП.
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