В Польше опубликовали имена 8 тысяч надзирателей Освенцима
Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим. По словам директора музея Освенцима Петра Цивинского, база данных – результат многолетнего исследования.
Президент ИНП Ярослав Царек назвал публикацию списка историческим событием. Он подчеркнул, что институт будет работать и по истории других концлагерей, и что "Освенцим – это только начало".
В базе данных содержится информация о военных СС, которые работали в лагере смерти. Среди документов также есть 350 характеристик на сотрудников Освенцима.
Некоторые из бывших сотрудников до сих пор живы, как отмечает ИНП.