30.01 18:13 MIGnews.com

Бомбардировщики РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

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Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России."В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля.Ранее сообщалось, что 25 января шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, разрушив ряд объектов боевиков."Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.