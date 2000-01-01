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30.01 17:09   MIGnews.com

В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ресторане

Вооруженный мужчина встретил в заведении человека, который убил его отца, и выстрелил в него.

В популярном ресторане в азиатской части Стамбула произошло вооруженное нападение. В результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина вошел в ресторан и открыл стрельбу по посетителям заведения. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригады скорой помощи.

Вооруженный мужчина сдался правоохранительным органам. В результате нападения погиб один человек, еще две получили ранения, передает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что нападение на ресторан было не терактом, а кровной местью. Мужчина случайно увидел в заведении человека, который убил его отца 12 лет назад, и открыл огонь.
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