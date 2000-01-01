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Flickr.com 30.01 19:18   MIGnews.com

Грабители, напавшие на Кардашьян, переплавили ее украшения

Подозреваемые в ограблении телезвезды Ким Кардашьян рассказали, что почти все похищенные драгоценности были проданы, а до этого - переплавлены, передает Lenta.ru.

В октябре прошлого года на Кардашьян напали грабители в одном из отелей в Париже. Была похищена с драгоценностями общей стоимостью около пяти миллионов евро и кольцо с бриллиантом. Парижская полиция заявила, что преступники целенаправленно охотились за украшениями Кардашьян, так как она выкладывала их фотографии в Instagram. После инцидента звезда наняла 20 охранников. Ранее стало известно, что на звезду напали "ветераны" преступного мира.

Один из подозреваемых рассказал, что почти все украшения, кроме обручального кольца с огромным бриллиантом, были проданы на черном рынке в Бельгии. Чтобы ювелиры не опознали украшения, злоумышленники переплавили их. По словам грабителя, всего получилось около 800 граммов. Где находится кольцо и какова его судьба, он не сообщил.
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