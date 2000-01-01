31.01 00:32 MIGnews.com

Антонио Бандерас попал в больницу

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Голливудский актер Антонио Бандерас был госпитализирован в английском графстве Суррей, пишет Sun.Сообщается, что во время тренировки 56-летний актер почувствовал сильную боль в груди и вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу, где он провел под наблюдением врачей некоторое время. После того, как медики удостоверились в безопасности жизни и здоровья актера, Бандераса отпустили домой.Напомним, Антонио Бандерас переехал в Великобританию в 2015 году, он живет в особняке в городе Кобхем.Испанский актер стал известен в Голливуде благодаря фильмам "Интервью с вампиром" и "Четыре комнаты". Также среди картин с его участием можно особо выделить фильмы "Отчаянный", "Маска Зорро", "Легенда Зорро" и "Дети шпионов".