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Принцы хотят установить памятник Леди Ди 30.01 03:38   MIGnews.com

Принцы хотят установить памятник Леди Ди

Британские принцы Уильям и Гарри решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост.

Скульптуру предполагается поставить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская провела немало времени. Сейчас архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт.

"Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", - говорится в заявлении сыновей Дианы.

На данный момент скульптор еще не выбран, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время. Резчика выберет комитет из шести человек, одна из которых - сестра покойной Сара Маккоркуодейл.

Королева Елизавета II поддержала желание своих внуков почтить память Дианы.
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