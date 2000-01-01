30.01 03:38 MIGnews.com

Принцы хотят установить памятник Леди Ди

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Британские принцы Уильям и Гарри решили почтить свою погибшую 20 лет назад мать, заказав ее статую в полный рост.Скульптуру предполагается поставить на открытой для посещения территории Кенсингтонского дворца, где принцесса Уэльская провела немало времени. Сейчас архитектурный комплекс стал официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт."Пришло время признать ее позитивное влияние. Наша мать затронули столько душ... Мы надеемся, что статуя поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", - говорится в заявлении сыновей Дианы.На данный момент скульптор еще не выбран, однако представитель королевской семьи заверил общественность, что работа над статуей начнется в ближайшее время. Резчика выберет комитет из шести человек, одна из которых - сестра покойной Сара Маккоркуодейл.Королева Елизавета II поддержала желание своих внуков почтить память Дианы.