29.12 09:56 MIGnews.com

Подозреваемый в нападении на дом раввина задержан полицией

Video from the scene of the stabbings at a synagogue in Monsey where Chassidim were gathered for a Hanukkah celebration. pic.twitter.com/wQhWp9SrdA — Motti Seligson (@mottiseligson) 29 декабря 2019 г.

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Полиция арестовала подозреваемого в нападении на дом раввина в Нью-Йорке, в результате которого пять человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.По данным полиции, подозреваемый вошел дом раввина в Монси, и вытащил мачете, которым нанес удары присутствовавшим там. По словам раввина Шмуэля Ганца, главы еврейского центра Хабада в Сафферне, трое пострадавших уже выписаны из больницы. Двое перенесли операцию.Свидетель происшествия рассказал, что среди пострадавших двое маленьких детей раввина. Они в стабильном состоянии.Полиция обнаружила возможного подозреваемого и его автомобиль в 32-м округе, который обслуживает северо-восточную часть Гарлема. Согласно сообщению, предполагаемый нападавший - чернокожий мужчина.Преступник выбежал из синагоги после происшествия и скрылся в серебряном автомобиле.