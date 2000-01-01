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Подозреваемый в нападении на дом раввина задержан полицией | Фото:29.12 09:56   MIGnews.com

Подозреваемый в нападении на дом раввина задержан полицией

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на дом раввина в Нью-Йорке, в результате которого пять человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, подозреваемый вошел дом раввина в Монси, и вытащил мачете, которым нанес удары присутствовавшим там. По словам раввина Шмуэля Ганца, главы еврейского центра Хабада в Сафферне, трое пострадавших уже выписаны из больницы. Двое перенесли операцию.

Свидетель происшествия рассказал, что среди пострадавших двое маленьких детей раввина. Они в стабильном состоянии.

Полиция обнаружила возможного подозреваемого и его автомобиль в 32-м округе, который обслуживает северо-восточную часть Гарлема. Согласно сообщению, предполагаемый нападавший - чернокожий мужчина.

Преступник выбежал из синагоги после происшествия и скрылся в серебряном автомобиле.






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