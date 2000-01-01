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Уровень воды в Кинерете поднялся на 20 см из-за ливней | Фото:29.12 09:12   MIGnews.com

Уровень воды в Кинерете поднялся на 20 см из-за ливней

Дни проливных дождей на этой неделе подняли уровень воды в озере Кинерет, главном пресноводном озере Израиля, примерно на 20 сантиметров, сообщили местные власти в субботу, 28 декабря.

Несмотря на улучшение погоды к воскресенью, прогнозы показывают, что ливни возобновятся в следующие выходные. В северных районах Израиля в четверг зафиксированы рекордное количество осадков, из-за сильных ливней погибли два человека.

По данным метеорологической службы Израиля, наиболее пострадавшими районами оказались Харашим и Цфат в Верхней Галилее и Мером Голан на Голанских высотах.

Гора Хермон, открывшаяся для посетителей впервые в этом сезоне в субботу, встретила более 200 миллиметров осадков, в то время как в других районах выпало до 150 миллиметров менее чем за 24 часа.

До торма, Израиль зафиксировал осадки ниже среднего в этом году.


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