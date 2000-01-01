29.12 09:12 MIGnews.com

Уровень воды в Кинерете поднялся на 20 см из-за ливней

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дни проливных дождей на этой неделе подняли уровень воды в озере Кинерет, главном пресноводном озере Израиля, примерно на 20 сантиметров, сообщили местные власти в субботу, 28 декабря.Несмотря на улучшение погоды к воскресенью, прогнозы показывают, что ливни возобновятся в следующие выходные. В северных районах Израиля в четверг зафиксированы рекордное количество осадков, из-за сильных ливней погибли два человека.По данным метеорологической службы Израиля, наиболее пострадавшими районами оказались Харашим и Цфат в Верхней Галилее и Мером Голан на Голанских высотах.Гора Хермон, открывшаяся для посетителей впервые в этом сезоне в субботу, встретила более 200 миллиметров осадков, в то время как в других районах выпало до 150 миллиметров менее чем за 24 часа.До торма, Израиль зафиксировал осадки ниже среднего в этом году.