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Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили | Фото:30.12 02:10   MIGnews.com

Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили

Пожар, охвативший бедную общину чилийского приморского города Вальпараисо в канун Рождества, оставил не только людей, но и сотни домашних животных без крова. Однако их не бросили на произвол судьбы.

Группа ветеринаров отреагировала на происшествие, открыв приют для питомцев в одной из школ, который были ранены или брошены.

Вальпараисо, известный своими красочными деревянными каркасными домами, пользуется популярностью у туристов в Чили.

Пожар вспыхнул там в канун Рождества в лесопарковой зоне на окраине города и распространился к побережью, обрушиваясь на холмы Рокуант и Сан-Роке. Власти заявили, что в результате пожара было уничтожено 245 домов и оставлено 700 человек и их домашних животных на улице.


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