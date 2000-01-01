30.12 02:10 MIGnews.com

Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили

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Пожар, охвативший бедную общину чилийского приморского города Вальпараисо в канун Рождества, оставил не только людей, но и сотни домашних животных без крова. Однако их не бросили на произвол судьбы.Группа ветеринаров отреагировала на происшествие, открыв приют для питомцев в одной из школ, который были ранены или брошены.Вальпараисо, известный своими красочными деревянными каркасными домами, пользуется популярностью у туристов в Чили.Пожар вспыхнул там в канун Рождества в лесопарковой зоне на окраине города и распространился к побережью, обрушиваясь на холмы Рокуант и Сан-Роке. Власти заявили, что в результате пожара было уничтожено 245 домов и оставлено 700 человек и их домашних животных на улице.