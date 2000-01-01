29.12 08:04 MIGnews.com

Атака в Ираке: ракеты напоминают арсенал "Хизбаллы"

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В 2009 году Израиль перехватил партию ракет, предназначенных для "Хизбаллы". Точно такие же ракеты были найдены возле базы в Ираке, где 27 декабря произошло нападение. В атаке был убит американский контрактник и ранено несколько военнослужащих Ирака и США.Ракеты, использованные при атаке на базу К-1 к северо-западу от Киркука, являются 107-мм ракетами, весом 18 кг и производством 2016 года. Для их стрельбы использовался грузовик Бонго с самодельной ракетой в кузове для запуска. Всего было выпущено 32 ракеты, четыре остались неиспользованными.Во время аналогичной атаки в ноябре в Ираке также применялись 107-мм ракеты, которые один в один совпадают с боеприсами, перехваченными Израилем в 2009 году. Согласно веб-сайту Министерства иностранных дел и официальному представителю армии, на судне находилось 500 тонн боеприпасов и оружия. В том числе ракеты, на которых было написано "107-миллиметровая ракета" и напечатано "Lot, Date, N.W and R.No".Их изготовили в 2007 году, партией № 6 и весом 19,25 кг, а также с надписью от туки "R.NO" 8872, который был напечатан вручную. Ракеты с базы К-1 шли под партией 570, сделаны в 2016 году. Вес - 18 кг, надпись от руки "R NО" 3965.Партия 2009 года была остановлена по пути в Сирию "в террористическую организацию Хизбалла", писал тогда МИД. Они также использовались сирийским режимом в Восточной Гуте в феврале 2017 года и оказались в руках других проиранских союзников, включая "Хизбаллу" и Народных мобилизационных подразделениях в Ираке.Именно поэтому вырисовывается мотив атаки у этих групп, а также видны возможности произвести залп из такого типа ракет. Ранее в этом месяце сообщалось, что Иран отправлял баллистические ракеты в Сирию.