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В Париже собралось рекордное количество протестующих | Фото:29.12 15:07   MIGnews.com

В Париже собралось рекордное количество протестующих

В субботу, 28 декабря, на улицы Парижа вышли 4,5 тысяч протестующих - шесть из них были арестованы в ходе противостояния со стражами порядка. Об этом сообщает телеканал BFM.

"Четыре с половиной тысячи манифестантов прошли по улицам Парижа, среди них было 800 "желтых жилетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что шесть демонстрантов были задержаны полицией в течении дня.

Субботний протест в Париж считается крупнейшим во Франции. Ранее, лидерство по многочисленности занимала демоснтрация в Байонне. По словам правоохранительных органов, там собралось 1,1 тысячи человек, либо 2,2 (по версии профсоюзов).

В остальных городах, где проходили митинги, участие приняли несколько сотен или даже десятков человек.


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