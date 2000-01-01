29.12 15:07 MIGnews.com

В Париже собралось рекордное количество протестующих

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В субботу, 28 декабря, на улицы Парижа вышли 4,5 тысяч протестующих - шесть из них были арестованы в ходе противостояния со стражами порядка. Об этом сообщает телеканал BFM."Четыре с половиной тысячи манифестантов прошли по улицам Парижа, среди них было 800 "желтых жилетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что шесть демонстрантов были задержаны полицией в течении дня.Субботний протест в Париж считается крупнейшим во Франции. Ранее, лидерство по многочисленности занимала демоснтрация в Байонне. По словам правоохранительных органов, там собралось 1,1 тысячи человек, либо 2,2 (по версии профсоюзов).В остальных городах, где проходили митинги, участие приняли несколько сотен или даже десятков человек.