29.12 07:19 MIGnews.com

В Нью-Йорке мужчина напал на дом раввина с мачете

We are closely monitoring the reports of multiple people stabbed at a synagogue in Monsey, NY (Rockland County) pic.twitter.com/cHoQnbneKO — NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) 29 декабря 2019 г.

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В округе Рокленд в Нью-Йорке неизвестный атаковал дом раввина и ранил мачете несколько человек. Об этом сообщает CBS.Мужчина вошел в дом раввина Роттенбурга Шуля в Монси и ударил нескольких человек мачете в субботу вечером, 28 декабря.По сообщениям, преступник, закрыв лицо шарфом, вошел в дом и вытащил мачете, напав на жертв во время празднования Хануки.Сообщается, что он догнал несколько жертв, которые выбежали из дома. Затем он сел в машину и скрылся с места преступления.На месте происшествия находятся спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим. По меньшей мере четыре человека были доставлены в районные больницы с травмами различной степени тяжести.Полиция разыскивает мужчину в сером Nissan Sentra.