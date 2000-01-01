29.12 07:19 MIGnews.com
В Нью-Йорке мужчина напал на дом раввина с мачете
В округе Рокленд в Нью-Йорке неизвестный атаковал дом раввина и ранил мачете несколько человек. Об этом сообщает CBS.
Мужчина вошел в дом раввина Роттенбурга Шуля в Монси и ударил нескольких человек мачете в субботу вечером, 28 декабря.
По сообщениям, преступник, закрыв лицо шарфом, вошел в дом и вытащил мачете, напав на жертв во время празднования Хануки.
Сообщается, что он догнал несколько жертв, которые выбежали из дома. Затем он сел в машину и скрылся с места преступления.
На месте происшествия находятся спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим. По меньшей мере четыре человека были доставлены в районные больницы с травмами различной степени тяжести.
Полиция разыскивает мужчину в сером Nissan Sentra.
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