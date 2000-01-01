Руководители "Рами Леви" подозреваются в незаконной слежке
Должностным лицам мобильного оператора "Рами Леви" будут предъявлены обвинения во вторжении в частную жизнь.
По данным The Jerusalem Post, они использовали в преступных целях доступ к информации о переговорах, контактах и передвижениях клиентов.
Уточняется, что "Рами Леви" получила доступ к системе управления партнеров, когда объединилась с коммуникационной компанией Pelephone. Она должна была использоваться исключительно в целях предотвращения мошенничества.
В период с 2011 по 2016 годы система использовалась систематически для слежки и обнаружения людей, как сотрудников, так и тех, кто не относится к компании, без их ведома или согласия. Доступ использовался для личных и деловых нужд.
Компания попыталась провести собственное расследование и установить, кто проник в дом директора "Рами Леви" Офира Атиаса. Также следили за абонентом, который подал против компании иск, и проверяли телефоны журналистов, опубликовавших негативные отзывы.
Прокуратура считает, что действия подозреваемых стали нарушением соглашений о неразглашении информации. Следствие ведет управление полиции Иерусалима совместно с управлением министерства юстиции по вопросам науки и техники.
Правоохранители еще в 2016 году рекомендовали отдать под суд не только руководителей "Рами Леви", но и владельца компании. Подозреваемыми по делу являются Оффир Атиас, заместитель генерального директора Шмуэль Леви и начальник службы безопасности Эфраим Йегуда.