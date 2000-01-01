Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Руководители Рами Леви подозреваются в незаконной слежке | Фото:29.12 20:08   MIGnews.com

Руководители "Рами Леви" подозреваются в незаконной слежке

Должностным лицам мобильного оператора "Рами Леви" будут предъявлены обвинения во вторжении в частную жизнь.

По данным The Jerusalem Post, они использовали в преступных целях доступ к информации о переговорах, контактах и передвижениях клиентов.

Уточняется, что "Рами Леви" получила доступ к системе управления партнеров, когда объединилась с коммуникационной компанией Pelephone. Она должна была использоваться исключительно в целях предотвращения мошенничества.

В период с 2011 по 2016 годы система использовалась систематически для слежки и обнаружения людей, как сотрудников, так и тех, кто не относится к компании, без их ведома или согласия. Доступ использовался для личных и деловых нужд.
Компания попыталась провести собственное расследование и установить, кто проник в дом директора "Рами Леви" Офира Атиаса. Также следили за абонентом, который подал против компании иск, и проверяли телефоны журналистов, опубликовавших негативные отзывы.

Прокуратура считает, что действия подозреваемых стали нарушением соглашений о неразглашении информации. Следствие ведет управление полиции Иерусалима совместно с управлением министерства юстиции по вопросам науки и техники.

Правоохранители еще в 2016 году рекомендовали отдать под суд не только руководителей "Рами Леви", но и владельца компании. Подозреваемыми по делу являются Оффир Атиас, заместитель генерального директора Шмуэль Леви и начальник службы безопасности Эфраим Йегуда.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Стрельба в американской церкви: есть погибшие
21:10
Израиль поддержал удар по базам Ирана: поворотный момент
20:50
Саар все же прибыл на церемонию зажжения ханукальной свечи  
20:36
После серии атак в Тель-Авиве: арест эритрейской банды 
19:44
Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне
19:21
В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько
19:00
США: ЕС должен запретить деятельность "Хизбаллы"
18:48
ХАМАС опубликовал видео ликвидации Бахи аль-Ата
18:38
Стало известно, как быстро "зарядиться" энергией
18:16
Война на Донбассе: Украина поменялась пленными с РФ
17:49
Экс-любовник Заворотнюк пожаловался на Боярского
17:20
Австралийские евреи: назначение Лицмана – пощечина
16:52
США вновь поддерживают Синайскую миссию
16:23
Кац об атаке в Нью-Йорке: я глубоко потрясен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus