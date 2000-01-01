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Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне | Фото:29.12 19:44   MIGnews.com

Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне

Полиция арестовала жителя восточного Лондона по подозрению в нападении на главу департамента захоронений Союза ортодоксальных еврейских общин Великобритании Мелвина Хартога, которого избили 7 декабря.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Неизвестный нанес мужчине несколько ударов сзади, в результате чего пострадавшему зашивали открытую рану на голове.

Уточняется, что нападавшему – 33 года. Мужчина родом из района Клэйптон в восточной части города. Его подозревают в нападении на почве расовой или религиозной ненависти.

В настоящее время он находится на свободе, поскольку суд освободил его под залог до 27 января - в этот день состоится заседание по данному делу.


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