29.12 19:44 MIGnews.com
Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне
Полиция арестовала жителя восточного Лондона по подозрению в нападении на главу департамента захоронений Союза ортодоксальных еврейских общин Великобритании Мелвина Хартога, которого избили 7 декабря.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
Неизвестный нанес мужчине несколько ударов сзади, в результате чего пострадавшему зашивали открытую рану на голове.
Уточняется, что нападавшему – 33 года. Мужчина родом из района Клэйптон в восточной части города. Его подозревают в нападении на почве расовой или религиозной ненависти.
В настоящее время он находится на свободе, поскольку суд освободил его под залог до 27 января - в этот день состоится заседание по данному делу.
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