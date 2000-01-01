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Иран разразился угрозами в адрес `шпионов` | Фото:29.12 15:33   MIGnews.com

Иран разразился угрозами в адрес "шпионов"

Иран пригрозил уничтожить любой корабль, который вторгнется в Оманский залив Индийский океан, где Иран, Российская Федерация и Китай проводят трехсторонние морские учения.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил заместитель начальника контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

"Многие страны стремятся узнать, в чем дело. Шпионы также приняли меры. Совместные учения – не шутка. Если мы столкнемся со шпионским кораблем в зоне военных игр, будь то водный или воздушный корабль – мы его уничтожим. В прошлом мы уже доказали, что обладаем такими возможностями", - заявил Сайяри.

Трехсторонние учения под названием «Пояс морской безопасности» будут проходить в течение четырех дней.


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