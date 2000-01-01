29.12 14:15 MIGnews.com

Женщина обокрала слепого мужчину, пережившего Холокост

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Анат Даян, 47-летняя жительница прибрежного города Ашкелон, обвиняется в краже более 620 000 шекелей (180 000 долларов США) у слепого человека, пережившего Холокост, сообщают СМИ на иврите.Женщина работала на 83-летнего мужчину три года, помогая ему решать финансовые и бюрократические проблемы. У нее был полный доступ к деталям его кредитной карты.Сыг мужчины обнаружил кражу в прошлом месяце.Прокуроры подают запрос на содержание обвиняемой под стражей до окончания судебного разбирательства.