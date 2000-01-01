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Женщина обокрала слепого мужчину, пережившего Холокост, | Фото:29.12 14:15   MIGnews.com

Женщина обокрала слепого мужчину, пережившего Холокост

Анат Даян, 47-летняя жительница прибрежного города Ашкелон, обвиняется в краже более 620 000 шекелей (180 000 долларов США) у слепого человека, пережившего Холокост, сообщают СМИ на иврите.

Женщина работала на 83-летнего мужчину три года, помогая ему решать финансовые и бюрократические проблемы. У нее был полный доступ к деталям его кредитной карты.

Сыг мужчины обнаружил кражу в прошлом месяце.

Прокуроры подают запрос на содержание обвиняемой под стражей до окончания судебного разбирательства.


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