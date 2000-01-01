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Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек | Фото:30.12 00:56   MIGnews.com

Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек

По словам официальных лиц, в Бангладеше погибло по меньшей мере 50 человек из-за холодной погоды. Самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 градуса по Цельсию в начале воскресенья, 29 декабря, в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.

По крайней мере 17 человек умерли от острой респираторной инфекции и 33 от диареи, вызванной ротавирусными и другими заболеваниями с 1 ноября по 28 декабря, сообщил Айеша Ахтер, высокопоставленный чиновник государственного управления здравоохранения.

Больше всего страдают от холодной погоды люди с низким доходом из-за нехватки одежды, а также дети и пожилые люди, которые чаще страдают от пневмонии. Метеорологическая служба сообщила, что похолодание, сопровождаемое холодными ветрами и густым туманом, вероятно, продолжится еще несколько дней.


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