30.12 00:56 MIGnews.com

Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По словам официальных лиц, в Бангладеше погибло по меньшей мере 50 человек из-за холодной погоды. Самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 градуса по Цельсию в начале воскресенья, 29 декабря, в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.По крайней мере 17 человек умерли от острой респираторной инфекции и 33 от диареи, вызванной ротавирусными и другими заболеваниями с 1 ноября по 28 декабря, сообщил Айеша Ахтер, высокопоставленный чиновник государственного управления здравоохранения.Больше всего страдают от холодной погоды люди с низким доходом из-за нехватки одежды, а также дети и пожилые люди, которые чаще страдают от пневмонии. Метеорологическая служба сообщила, что похолодание, сопровождаемое холодными ветрами и густым туманом, вероятно, продолжится еще несколько дней.