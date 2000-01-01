29.12 13:20 MIGnews.com

Из-за египтян: помехи в мобильной связи на юге Израиля

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Деловое издание The Globes сообщает о том, что возобновились масштабные помехи мобильной телефонной связи на юге Израиля и в районе границы с Газой.Причиной являются помехи, создаваемые мощными трансляторами на египетской территории. Теоретически, речь идет о поддержке операций египетской армии против ISIS на Синайском полуострове.На практике, пишет газета, речь может идти о “толстом намеке” египтян на помехи, создаваемые их мобильным компаниям израильскими провайдерами Pelephone and Cellcom в соседних государствах. На протяжении многих лет указанные компании используют частоту 850 мегагерц, являющуюся проблемной с точки зрения международных стандартов и негативно сказывающиеся на работе компаний телефонной связи на Кипре, в Египте, Турции и Иордании.