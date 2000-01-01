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Житель Рамат-Гана изнасиловал соседку принявшую снотворное 29.12 11:04   MIGnews.com

Житель Рамат-Гана изнасиловал соседку принявшую снотворное

20-летний обитатель города Рамат-Ган был арестован по подозрению в изнасиловании 26-летней соседки.

Соседка находилась в состоянии глубокого сна, приняв снотворное. Этим воспользовался злоумышленник - и изнасиловал ее.

Полиция немедленно открыла расследование и арестовала подозреваемого. Тот, со своей стороны, утверждает, что речь идет о сексе с взаимного согласия сторон.

Суд продлил срок предварительного содержания под стражей подозреваемого до 30 декабря.


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