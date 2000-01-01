Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Сестра Джорджа Майкла скончался в канун Рождества | Фото:29.12 22:37   MIGnews.com

Сестра Джорджа Майкла скончалась в канун Рождества

Сестра музыканта Джорджа Майкла была найдена мертвой в своем доме на Рождество, спустя три года после смерти популярного исполнителя.

55-летняя Мелани Панайоту была обнаружена в своем доме в Хэмпстеде на северо-западе Лондона вечером 25 декабря ее сестрой Йодой Панайоту.

Ее смерть наступила ровно через три года после того, как ее брат Джордж был найден мертвым в своем доме в Горинг-на-Темзе , Оксфордшир, на Рождество в 2016 году, в возрасте 53 лет. Он умер по естественным причинам.

Его сестра работала парикмахером и была всегда близка с братом. Майкл, один из самых продаваемых музыкантов всех времен, оставил большую часть своего имущества ей и ее старшей сестре Йоде.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:08
Трамп отреагировал на резню в США через 18 часов
21:40
Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, "забыв" упомянуть евреев
21:11
Стрельба в американской церкви: есть погибшие
21:10
Израиль поддержал удар по базам Ирана: поворотный момент
20:50
Саар все же прибыл на церемонию зажжения ханукальной свечи  
20:36
После серии атак в Тель-Авиве: арест эритрейской банды 
20:08
Руководители "Рами Леви" подозреваются в незаконной слежке
19:44
Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне
19:21
В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько
19:00
США: ЕС должен запретить деятельность "Хизбаллы"
18:48
ХАМАС опубликовал видео ликвидации Бахи аль-Ата
18:38
Стало известно, как быстро "зарядиться" энергией
18:16
Война на Донбассе: Украина поменялась пленными с РФ
17:49
Экс-любовник Заворотнюк пожаловался на Боярского
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus