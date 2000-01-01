29.12 22:37 MIGnews.com

Сестра Джорджа Майкла скончалась в канун Рождества

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Сестра музыканта Джорджа Майкла была найдена мертвой в своем доме на Рождество, спустя три года после смерти популярного исполнителя.55-летняя Мелани Панайоту была обнаружена в своем доме в Хэмпстеде на северо-западе Лондона вечером 25 декабря ее сестрой Йодой Панайоту.Ее смерть наступила ровно через три года после того, как ее брат Джордж был найден мертвым в своем доме в Горинг-на-Темзе , Оксфордшир, на Рождество в 2016 году, в возрасте 53 лет. Он умер по естественным причинам.Его сестра работала парикмахером и была всегда близка с братом. Майкл, один из самых продаваемых музыкантов всех времен, оставил большую часть своего имущества ей и ее старшей сестре Йоде.