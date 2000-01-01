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YouTube 29.12 09:08   MIGnews.com

Звезда Дебби Рейнолдс умерла через день после смерти дочери

Актриса Дебби Рейнолдс умерла в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны", сообщает Associated Press со ссылкой на ее сына.

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождем". Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принесшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Американская киноактриса Кэрри Фишер скончалась во вторник в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ. Кэрри Фишер известна, в частности, благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны".
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