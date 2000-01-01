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Официальный сайт МЧС РФ 29.12 08:42   MIGnews.com

Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154 оказался разрушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении, – цитирует агентство слова источника.

По его данным, состояние двух бортовых самописцев, найденных ранее, удовлетворительное. Они находятся на расшифровке в Москве.

Напомним, 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны РФ, на борту которого были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и члены экипажа. Все 92 человека погибли. Лайнер направлялся в Сирию.
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