29.12 08:42 MIGnews.com

Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен

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Третий бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154 оказался разрушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник."От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении, – цитирует агентство слова источника.По его данным, состояние двух бортовых самописцев, найденных ранее, удовлетворительное. Они находятся на расшифровке в Москве.Напомним, 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны РФ, на борту которого были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и члены экипажа. Все 92 человека погибли. Лайнер направлялся в Сирию.