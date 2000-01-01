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29.12 07:49   MIGnews.com

Филиппины: на матче по боксу прогремел взрыв. Есть раненые

В результате взрыва во время боксерского поединка в провинции Лейте на Филиппинах пострадали 33 человека. Об этом сегодня, 29 декабря сообщили местные власти. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 28 декабря.

Это уже вторая атака, которую совершили неизвестные на Филиппинах за неделю. Накануне произошел взрыв возле католического храма.
Как пишет агентство Reuters, взрывным устройством управляли дистанционно с помощью телефона. Правоохранительные органы заявили, что на данный момент подозреваемых нет.

Также отмечается, что ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее недалеко от католического храма на острове Минданао, произошел взрыв. В результате 12 человек получили ранения.
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