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В пожилую еврейку кидали камнями у могилы Баруха Гольдштейна 29.12 17:58   MIGnews.com

В пожилую еврейку кидали камнями у могилы Баруха Гольдштейна

Полиция Израиля предъявила 36-летнему жителю поселения Кирьят-Арба обвинения в нападении на пожилую израильтянку, которая пришла проведать могилу Баруха Гольдштейна, который был признан еврейским террористом.

Отмечается, что поселенец пытался прогнать 80-летнюю посетительницу расположенной в Кирьят-Арбе могилы, кидая в нее камнями, а после подошел и повалил ее на землю. Отмечается, что повреждений израильтянка не получила.

Точная дата атаки не указывается, однако известно, что злоумышленника задержали в прошлую пятницу. На допросе он признался в обвинениях, сказав, что увидел, как в знак почтения посетительница возлагает камни на надгробную плиту Гольдштейна, и посчитал это провокацией.

Напомним, что 25 февраля 1994 года израильский врач американского происхождения Барух Гольдштейн совершил теракт в Пещере Патриархов в Хевроне. Войдя в мечеть Ибрагима, он открыл огонь по молившимся в ней мусульманам и в итоге был ими же убит. В результате теракта погибли 29 и были ранены ещё более 150 человек.

В результате принятого в 1999 году закона, запрещающего возведение памятников террористам, солдаты ЦАХАЛ бульдозерами уничтожили молельню и место для поклонений у его могилы.
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