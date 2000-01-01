29.12 11:40 MIGnews.com

"Особая ситуация" на Ту-154 развивалась всего 10 секунд

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Полет Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, продолжался 70 секунд, при этом "особая" ситуация развивалась только последние 10 секунд.Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.По его словам, весь полет проходил около 70 секунд, при этом его максимальная высота составляла около 250 метров при скорости 360-370 километров в час.Генерал подчеркнул, что пока нет данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой.Катастрофа самолета Министерства обороны России произошла рано утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Адлер в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли.Среди пассажиров были музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие, чтобы выступить перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим, известный филантроп Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, сопровождающие и девять тележурналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ.Обломки самолета, который почти полностью разрушился при ударе о поверхность воды и столкновении с дном, были найдены в результате поисков в полутора километрах от побережья на глубине 60 метров.Были также обнаружены два бортовых самописца, которые затем отправили на расшифровку в Москву.Среди основных версий рассматриваются – техническая неисправность, попадание птицы, человеческий фактор и некачественное топливо. Впрочем, версия теракта на борту не отвергается.