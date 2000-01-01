29.12 16:45 MIGnews.com

Минобороны: взрыва на борту Ту-154 точно не было

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что на основании имеющихся на сегодняшний день данных можно точно сделать вывод, что взрыва на разбившемся в Черном море Ту-154 не было."После предварительных расшифровок первого накопителя можно сделать вывод, что взрыва на борту не было. Это я могу сказать точно", - заявил он.В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов также заявил, что версия теракта и взрыва на борту воздушного судна не имеет никакого подтверждения.Как сообщалось ранее, в ФСБ обрабатываются четыре основные версии авиакатастрофы – ошибка пилотирования, посторонний предмет в двигателе, технические неполадки и некачественное топливо.В Минобороны РФ ранее заявили, что экипаж воздушного судна был полностью готов к проведению полета.