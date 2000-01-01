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Минобороны РФ 29.12 16:45   MIGnews.com

Минобороны: взрыва на борту Ту-154 точно не было

Глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что на основании имеющихся на сегодняшний день данных можно точно сделать вывод, что взрыва на разбившемся в Черном море Ту-154 не было.

"После предварительных расшифровок первого накопителя можно сделать вывод, что взрыва на борту не было. Это я могу сказать точно", - заявил он.

В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов также заявил, что версия теракта и взрыва на борту воздушного судна не имеет никакого подтверждения.

Как сообщалось ранее, в ФСБ обрабатываются четыре основные версии авиакатастрофы – ошибка пилотирования, посторонний предмет в двигателе, технические неполадки и некачественное топливо.

В Минобороны РФ ранее заявили, что экипаж воздушного судна был полностью готов к проведению полета.
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