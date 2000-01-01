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YouTube 29.12 17:32   MIGnews.com

Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154: основные выводы

В Москве прошла пресс-конференция по первым итогам работы комиссии, которая расследует причины катастрофы Ту-154.

Основные заявления ее участников — представителей Минтранса, Минобороны, Минздрава, Министерства труда:

За время расследования количество версий сократилось вдвое. Приоритетной среди них пока нет.

Основные версии прежние — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и попадание птиц в двигатель.

Взрыва на борту не было, сообщил начальник службы безопасности полетов Сергей Байнетов. Однако не исключается какое-то механическое воздействие.

До окончательного выяснения полеты Ту-154 в Вооруженных силах временно приостановлены.

Опытность экипажа и количество часов налета никаких сомнений не вызывает.

Самолет находился в воздухе 70 секунд. За это время он успел подняться на 250 метров, скорость была в районе 350 километров в час.

Радиообмен с диспетчером был кратким — не более 10 секунд. За это время экипаж успел сообщить о нештатной ситуации на борту.

Родственники погибших сейчас получают материальную помощь: ее выдали уже 11 семьям.

В течение месяца должны быть завершены генетические экспертизы для идентификации погибших.
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