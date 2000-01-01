Собаки поехали в больницу с хозяином и не покидали его
В городе Чемботе, что в Перу произошла трогательная история: когда владельцу двух собак стало плохо, четвероногие сопровождали его в больницу. Видео с животными, которые волнуются за мужчину, опубликовало Reuters. Перуанцю стало плохо, когда он перебрал алкоголя и ударился головой. Как следствие, его нужно было госпитализировать в ближайшую больницу.
Когда на место инцидента прибыла скорая помощь, две собаки мужчины не хотели отходить от него ни на мгновение. Четвероногие сопровождали своего хозяина в больницу. По поведению животных понятно, что они переживают за хозяина.
В карете скорой они лежали возле него, нюхали и облизывали. В свою очередь, когда мужчину доставляли на носилках из машины до медицинского заведения, то собачки резво подпрыгивали и следили за хозяином, пишет ТСН.