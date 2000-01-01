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YouTube 29.12 14:58   MIGnews.com

Бельгийский актер в ярости от высокой рождаемости израильтян

Известный бельгийский актер театра 37-летний Ваннес Каппелли просто взбешен "высокой рождаемостью евреев в Израиле". Об этом он заявил в интервью одному из самых популярных еженедельников страны De Zondag.

Каппелли в свою очередь заявил: "Политику поощрения рождаемости евреев в Израиле, одним словом, можно назвать преступлением. И это меня бесит", - ответил актер на вопрос интервьюера о том, сможет ли Ваннес "понять страх другого".

А под словом "страх" журналист обозначил "Трампа, Брексит и превращение крайне-правых в мэйнстрим в Европе".

Но прежде чем упомянуть Израиль, Каппелли, который также и музыкант, отметил:

"Довольно трудно сказать. Кроме Трампа у вас есть Берни Сандерс, вселяющий надежду. Я прикладываю много сил для того, чтобы не терять веры. Но больше всего я переживаю о перенаселении. А человеческая раса слишком глупа, чтобы контролировать рождаемость на Земле".

Отметим, что согласно последнему исследованию 2014 года, проведенного Центром исследований социальной политики в Израиле "Тауб" было установлено, что в Израиле самый высокий коэффициент рождаемости среди развитых стран мира.

В общей сложности в Израиле проживает 8,5 млн. человек.
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