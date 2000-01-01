29.12 16:28 MIGnews.com
Бен-Гурион: гангстера поймали при попытке ввоза наркотиков
Два гражданина Израиля задержаны рано утром 29 декабря в международном аэропорту Бен-Гурион.
Оба прилетели рейсом из Амстердама и подозреваются в попытке ввоза наркотиков в страну.
Один из задержанных - известный 48-летний криминальный авторитет из Иерусалима.
Второй задержанный - житель Ашкелона. Оба арестованных в ближайшие часы предстанут перед судом Петах-Тиквы, который должен принять решение о мере пресечения.
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