29.12 16:28 MIGnews.com

Бен-Гурион: гангстера поймали при попытке ввоза наркотиков

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два гражданина Израиля задержаны рано утром 29 декабря в международном аэропорту Бен-Гурион.Оба прилетели рейсом из Амстердама и подозреваются в попытке ввоза наркотиков в страну.Один из задержанных - известный 48-летний криминальный авторитет из Иерусалима.Второй задержанный - житель Ашкелона. Оба арестованных в ближайшие часы предстанут перед судом Петах-Тиквы, который должен принять решение о мере пресечения.