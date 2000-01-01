Минобороны РФ не отвергает версию теракта в Ту-154
Минобороны РФ не отвергает версию о теракте на борту упавшего около Сочи лайнера Ту-154, однако взрыва в самолете на было, сказал начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает Reuters.
Кроме взрыва могло быть механическое воздействие, поэтому версию теракта комиссия не отрицает, сказал Байнетов в четверг, 29 декабря.
По его словам, в начале расследования катастрофы было более 15 версий, сейчас их количество уменьшилось в два раза.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 сказал, что версия теракта не рассматривается как основная.
Соколов заявил, что на борту самолета Минобороны была "нештатная работа техники".
Причина катастрофы будет названа не ранее чем через месяц, сказал Соколов.
Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли.