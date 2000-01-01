29.12 15:12 MIGnews.com

Минобороны РФ не отвергает версию теракта в Ту-154

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Минобороны РФ не отвергает версию о теракте на борту упавшего около Сочи лайнера Ту-154, однако взрыва в самолете на было, сказал начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает Reuters.Кроме взрыва могло быть механическое воздействие, поэтому версию теракта комиссия не отрицает, сказал Байнетов в четверг, 29 декабря.По его словам, в начале расследования катастрофы было более 15 версий, сейчас их количество уменьшилось в два раза.Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 сказал, что версия теракта не рассматривается как основная.Соколов заявил, что на борту самолета Минобороны была "нештатная работа техники".Причина катастрофы будет названа не ранее чем через месяц, сказал Соколов.Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли.