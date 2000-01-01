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В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики ИГ 29.12 13:01   MIGnews.com

ФСБ задержала террористов ИГ, готовивших теракты в Москве

В Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракты в московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

У задержанных изъято большое количество оружия, гранат и компоненты взрывных устройств. По данным спецслужб, экстремисты готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций", – говорится в сообщении.
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