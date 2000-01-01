29.12 12:28 MIGnews.com

Комиссия назвала причину катастрофы Ту-154

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Глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны назвал техническую неисправность причиной авиакрушения в Черном море."Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", – приводит слова Соколова РИА Новости.Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154. Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников.Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли.Комиссия, созданная для расследования катастрофы, рассматривает несколько версий случившегося. Основными рабочими гипотезами являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка экипажа и техническая неисправность самолета. Ранее ФСБ сообщила, что не нашла признаков того, что крушение Ту-154 вызвал теракт или диверсия на борту.Специалисты расшифровывают данные с двух черных ящиков самолета, найденных на месте происшествия и доставленных в Подмосковье. Источник РИА Новости сообщил, что спасатели также обнаружили магнитную пленку, предположительно, из третьего самописца, она передана военным.