Комиссия назвала причину катастрофы Ту-154

Глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны назвал техническую неисправность причиной авиакрушения в Черном море.
"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", – приводит слова Соколова РИА Новости.
Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154. Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников.
Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли.
Комиссия, созданная для расследования катастрофы, рассматривает несколько версий случившегося. Основными рабочими гипотезами являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка экипажа и техническая неисправность самолета. Ранее ФСБ сообщила, что не нашла признаков того, что крушение Ту-154 вызвал теракт или диверсия на борту.
Специалисты расшифровывают данные с двух черных ящиков самолета, найденных на месте происшествия и доставленных в Подмосковье. Источник РИА Новости сообщил, что спасатели также обнаружили магнитную пленку, предположительно, из третьего самописца, она передана военным.