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YouTube 29.12 10:57   MIGnews.com

Иракские войска начали новое наступление на Мосул

В четверг, 29 декабря, армия Ирака начала новое наступление на контролируемый боевиками ISIS город Мосул. Новое наступление на Мосул началось после недолгого затишья в несколько недель. Об этом сообщило министерство внутренних дел Ирака.

Иракские военнослужащие и полиция атаковали пять пригородов на юге-востоке Мосула, а наступление иракской армии поддерживает авиация.

"Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка", - говорится в заявлении элитного подразделения МВД Ирака.

Агентство Associated Press сообщает, что над Мосулом поднимается и слышны звуки взрывов и выстрелов. Операция по освобождении города длится уже два месяца.
Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.
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