29.12 10:57 MIGnews.com

Иракские войска начали новое наступление на Мосул

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг, 29 декабря, армия Ирака начала новое наступление на контролируемый боевиками ISIS город Мосул. Новое наступление на Мосул началось после недолгого затишья в несколько недель. Об этом сообщило министерство внутренних дел Ирака.Иракские военнослужащие и полиция атаковали пять пригородов на юге-востоке Мосула, а наступление иракской армии поддерживает авиация."Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка", - говорится в заявлении элитного подразделения МВД Ирака.Агентство Associated Press сообщает, что над Мосулом поднимается и слышны звуки взрывов и выстрелов. Операция по освобождении города длится уже два месяца.Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.