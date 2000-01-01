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YouTube 29.12 10:33   MIGnews.com

Олланд помиловал женщину, застрелившую своего супруга

Во Франции осужденную женщину за убийство своего мужа, досрочно выпустили из тюрьмы по решению главы государства Франсуа Олланда о помиловании. Жаклин Соваж (69) которая стала символом борьбы с домашним насилием, после того как она застрелила своего мужа, который избивал ее.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что президент решил, что место 69-летней женщины теперь в кругу семьи, а не за решеткой. Соваж убила своего мужа Нормберта Моро в 2012 году на следующий день после того как ее сын покончил с собой. Женщина трижды выстрелили в супруга из охотничьего ружья. Муж-тиран скончался на месте.

В декабре прошлого года Жаклин Соваж приговорили к 10-летнему заключению. Однако на слушание было установлено, что что систематические издевательства со стороны Моро продолжались 47 лет, пока супруги жили в браке.

Также три дочери 69-летней женщины заявили, что подвергались избиениям и сексуальному насилию со стороны отца.

В свою очередь во Франции началась активная кампания за освобождение Жаклин Соваж. Петиция в поддержку женщины было собрано более 400 тысяч подписей.
Под давлением общественного мнения французский лидер в начале текущего года встретился с дочерями Жаклин Соваж. После этого он принял решение сократить срок отбывания наказания на два года и четыре месяца. Это фактически означало помилование, которое вступить в силу в апреле следующего года.

Однако суды дважды отклонил заявления об освобождении Соваж. В итоге Олланд в среду объявил о полном ее помиловании, что позволило ей покинуть тюрьму в среду вечером, 28 декабря. Она уехала из тюрьмы вместе со своими детьми, передает BBC.
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