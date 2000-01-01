Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Официальный сайт Минобороны РФ 29.12 11:29   MIGnews.com

Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154

Сотрудники МЧС завершают поиски обломков разбившегося самолета Ту-154 и тел погибших в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

"Активная фаза поисков завершена", – отметили в ведомстве.

Также известно, что участники поисковой операции подняли на поверхность тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв потребуется генетическая экспертиза.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, более известную, как доктор Лиза. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:58
Прекращение огня в Сирии будет объявлено сегодня вечером
12:28
Комиссия назвала причину катастрофы Ту-154
12:05
Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
11:49
Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле
11:38
Германия: "вегетарианских шницелей" больше не будет
11:04
СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния
11:01
На границе с Ливаном застрелился солдат ЦАХАЛа
10:57
Трамп ответил на призывы ввести антироссийские санкции
10:57
Иракские войска начали новое наступление на Мосул
10:33
Олланд помиловал женщину, застрелившую своего супруга
10:14
В Израиле начнут давать штрафы по записям камер наблюдения
10:06
Репортер CNN потерял дар речи во время интервью с Беннетом  
09:36
Техас: при крушении военного вертолета погибли 2 человека
09:30
Прорыв: в Израиле разработаны ПТУРы для ближнего боя
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus