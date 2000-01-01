29.12 11:29 MIGnews.com

Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сотрудники МЧС завершают поиски обломков разбившегося самолета Ту-154 и тел погибших в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России."Активная фаза поисков завершена", – отметили в ведомстве.Также известно, что участники поисковой операции подняли на поверхность тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв потребуется генетическая экспертиза.Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, более известную, как доктор Лиза. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.