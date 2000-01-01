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Сын Сафронова накажет пассажира за съемку его спасения 29.11 08:30   MIGnews.com

Сын Сафронова накажет пассажира за съемку его спасения

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, которому потребовалась помощь пассажиров, чтобы выбраться из унитаза на борту самолета, отреагировал на произошедшее.

Он решил наказать пассажира, который вместо помощи начал снимать курьезный момент на камеру. По мнению потерпевшего, это "показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирает, погибает вместо того, чтобы спешить на помощь", начинают снимать и выкладывать. Затравкин считает это "духом времени".

По словам сына Сафронова, человек с камерой "ответит по всей строгости закона, пишут СМИ.

Комментируя сам инцидент, Лука сказал, что неприятность случилась с ним еще несколько дней назад. По его словам, он часто страдает из-за своей комплекции, но такое с ним произошло впервые.


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