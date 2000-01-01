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Иран: задержана группа людей, связанная с ЦРУ 29.11 08:15   MIGnews.com

Иран: задержана группа людей, связанная с ЦРУ

Иран задержал восемь человек, которые связаны с ЦРУ. Это произошло в связи с беспорядками, охватившими страну ранее.

Телерадиокомпания IRIB уточняет, что были задержаны шесть человек, находившиеся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов. Также удалось задержать двух человек, собиравших информацию и "имевших цель отправить ее за рубеж".

До этого замкомандующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что беспорядки в Иране стали следствием тщательно спланированного заговора. Он был нейтрализован за 48 часов, пишет DailyMail.

При этом Фадави тогда не уточнил, кто именно стоит за организацией заговора.

До этого сообщалось об арестах примерно 180 человек, замешанных в массовых беспорядках. Кроме того, Тегеран отмечал, что к этим событиям имеют прямое отношение США и Израиль.


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