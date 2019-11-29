Стрельба в Лондоне: в городе началась паника

Лондонский мост в столице Великобритании перекрыли после сообщений о стрельбе, передает Би-би-си со ссылкой на корреспондента.
По данным Reuters и Sky News, полицейские застрелили одного человека.
В районе моста кого-то ранили ножом, подозреваемого ликвидировала полиция. По словам репортера BBC Джона Макмануса, он видел группу людей, участвовавших в драке на мосту, после этого приехала полиция и были слышны выстрелы.
В ведомстве сообщили, что разбираются с "инцидентом" на Лондонском мосту и попросили находящихся неподалеку людей следовать указаниям полиции.
В центре британской столицы на Лондонском мосту произошла паника после стрельбы.
Издание The Sun сообщает, что полицейские сделали два выстрела. После этого очевидцы увидели, как кто-то остался лежать на мосту.
Полиция предупреждает граждан, чтобы те в районе происшествия следовали указаниям любого офицера. На месте происшествия работают собаки-ищейки.
Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za