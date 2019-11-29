29.11 17:11 MIGnews.com

Стрельба в Лондоне: в городе началась паника

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

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Лондонский мост в столице Великобритании перекрыли после сообщений о стрельбе, передает Би-би-си со ссылкой на корреспондента.По данным Reuters и Sky News, полицейские застрелили одного человека.В районе моста кого-то ранили ножом, подозреваемого ликвидировала полиция. По словам репортера BBC Джона Макмануса, он видел группу людей, участвовавших в драке на мосту, после этого приехала полиция и были слышны выстрелы.В ведомстве сообщили, что разбираются с "инцидентом" на Лондонском мосту и попросили находящихся неподалеку людей следовать указаниям полиции.В центре британской столицы на Лондонском мосту произошла паника после стрельбы.Издание The Sun сообщает, что полицейские сделали два выстрела. После этого очевидцы увидели, как кто-то остался лежать на мосту.Полиция предупреждает граждан, чтобы те в районе происшествия следовали указаниям любого офицера. На месте происшествия работают собаки-ищейки.