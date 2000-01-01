29.11 14:28 MIGnews.com

Хуситы сбили вертолет Саудовской Аравии: пилоты погибли

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Йеменское движение Хути заявило, что в пятницу, 29 ноября, ими был сбит вертолет Саудовской Аравии недалеко от границы с королевство. В их заявлении говорится о смерти двух пилотов. Об это сообщает Reuters."Вертолет "Саудовский Апач" был сбит ракетой класса "земля-воздух"... и два его пилота погибли, когда он был полностью сожжен", - заявил военный представитель группы Яхья Сареа в своем посте в Твиттере.Не было никакого непосредственного подтверждения от возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая противостоит группе больше четырех лет.