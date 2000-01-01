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Макрона обвинили в спонсировании терроризма 29.11 12:53   MIGnews.com

Макрона обвинили в спонсировании терроризма

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг критику президента Франции Эммануэля Макрона по поводу трансграничной операции Турции в Сирии против курдских отрядов YPG, заявив, что французский лидер "спонсирует терроризм".

"Он уже является спонсором террористической организации и постоянно принимает их (YPG - ред.) в Елисейском дворце. Если он говорит, что его союзник - террористическая организация... мне больше нечего добавить", - сказал Чавушоглу.

Министр добавил: "Макрон не может быть лидером Европы, обращаясь таким образом. Сейчас в Европе образовалась пустота, и он пытается быть ее лидером".


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