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Ирак: число убитых в протестах возросло до 408 | Фото:29.11 12:01   MIGnews.com

Ирак: число убитых в протестах возросло до 408

Число погибших в Ираке после нескольких недель антиправительственных волнений выросло в пятницу, 29 ноября, по крайней мере до 408 человек убитых. Погибшие, в основном, безоружные демонстранты, согласно данным Reuters, основанным на данных полиции и медицинских источников в стране.

По словам источников в больнице, несколько человек погибли от ран, полученных в ходе столкновений в четверг с силами безопасности в южном городе Насирия, в результате чего число убитых там достигло по меньшей мере 46, а общее число по всей стране - с 1 октября до 408.

Протесты продолжились в Ираке в пятницу после того, как судебные органы начали расследование протестов в беспокойной южной провинции Ди-Кар, столицей которой является Насирия.


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