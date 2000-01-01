29.11 12:01 MIGnews.com

Ирак: число убитых в протестах возросло до 408

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Число погибших в Ираке после нескольких недель антиправительственных волнений выросло в пятницу, 29 ноября, по крайней мере до 408 человек убитых. Погибшие, в основном, безоружные демонстранты, согласно данным Reuters, основанным на данных полиции и медицинских источников в стране.По словам источников в больнице, несколько человек погибли от ран, полученных в ходе столкновений в четверг с силами безопасности в южном городе Насирия, в результате чего число убитых там достигло по меньшей мере 46, а общее число по всей стране - с 1 октября до 408.Протесты продолжились в Ираке в пятницу после того, как судебные органы начали расследование протестов в беспокойной южной провинции Ди-Кар, столицей которой является Насирия.