29.10 09:54 MIGnews.com

Пьяная тюремщица пришла в камеру тюрьмы №4 за любовью

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о чрезвычайном происшествии в военной тюрьме №4.Офицер военной полиции, занимавшая высокое положение в охране тюрьмы, напилась на вечеринке тюремщиков. Она, в пьяном виде и в гражданском платье поздно ночью явилась в тюрьму. Пользуясь служебным положением, она пришла в закрытое крыло, открыла камеру и извлекла из нее одного из заключенных “в которого была влюблена”. После этого она последовала с ним в “уединенное место”, где они пробыли вместе больше часа.О деяниях офицерши поведали начальству товарищи-тюремщики.Офицера отдали под суд. на суде она утверждала, что “не занималась сексом” с заключенным. офицер была уволена из ЦАХАЛа. Источники в армии сообщают, что речь идет о “вопиющем и единственном в своем роде деле”.