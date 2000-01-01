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Пьяная тюремщица пришла в камеру тюрьмы №4 за любовью 29.10 09:54   MIGnews.com

Пьяная тюремщица пришла в камеру тюрьмы №4 за любовью

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о чрезвычайном происшествии в военной тюрьме №4.

Офицер военной полиции, занимавшая высокое положение в охране тюрьмы, напилась на вечеринке тюремщиков. Она, в пьяном виде и в гражданском платье поздно ночью явилась в тюрьму. Пользуясь служебным положением, она пришла в закрытое крыло, открыла камеру и извлекла из нее одного из заключенных “в которого была влюблена”. После этого она последовала с ним в “уединенное место”, где они пробыли вместе больше часа.

О деяниях офицерши поведали начальству товарищи-тюремщики.

Офицера отдали под суд. на суде она утверждала, что “не занималась сексом” с заключенным. офицер была уволена из ЦАХАЛа. Источники в армии сообщают, что речь идет о “вопиющем и единственном в своем роде деле”.


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