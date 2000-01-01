29.10 09:45 MIGnews.com

Курды давали информацию о местонахождении Багдади с мая

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Полат Кан, высокопоставленный сановник Сирийских Демократических Сил (SDF) заявил, что за лидером Исламского Государства Абу Бакром аль-Багдади следили с мая этого года.Кан заявил: "С 15 мая мы работали очень тесно с ЦРУ - следили за аль-Багдади и мониторили его с близкого расстояния".По словам Кана Багдади очень часто менял места жительства и непосредственно перед атакой американцев намеревался перебраться в Джераблус.Кан заявил: “Наш собственный источник смог добраться до Багдади, получить его нижнее белье для проведения тестов ДНК и установления стопроцентной уверенности в идентичности цели”.Другим ключевым источником стал муж сестры одной из жен Багдади Мухаммед Али Саджид аз-Зобайи. Он был арестован иракской разведкой и показал ее представителям тоннель в районе города Каим, где были обнаружены личные вещи Багдади, религиозные книги и нарисованные от руки карты.Иракская разведка также утверждает, что ей удалось внедрить своего человека в звено контрабандистов, обеспечивавшее частые перемещения Багдади, и, таким образом, проследить его маршрут в Идлиб в августе сентябре 2019 года. Арест одного из приближенных Багдади, Исмаила а-Тавуи привел к установлению личности и местонахождения пяти контактов Багдади в Сирии.