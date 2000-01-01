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Курды давали информацию о местонахождении Багдади с мая 29.10 09:45   MIGnews.com

Курды давали информацию о местонахождении Багдади с мая

Полат Кан, высокопоставленный сановник Сирийских Демократических Сил (SDF) заявил, что за лидером Исламского Государства Абу Бакром аль-Багдади следили с мая этого года.

Кан заявил: "С 15 мая  мы работали очень тесно с ЦРУ - следили за аль-Багдади и мониторили его с близкого расстояния".

По словам Кана Багдади очень часто менял места жительства и непосредственно перед атакой американцев намеревался перебраться в Джераблус.

Кан заявил: “Наш собственный источник смог добраться до Багдади, получить его нижнее белье для проведения тестов ДНК и установления стопроцентной уверенности в идентичности цели”.

Другим ключевым источником стал муж сестры одной из жен Багдади Мухаммед  Али Саджид аз-Зобайи. Он был арестован иракской разведкой и показал ее представителям тоннель в районе города Каим, где были обнаружены личные вещи Багдади, религиозные книги и нарисованные от руки карты.

Иракская разведка также утверждает, что ей удалось внедрить своего человека в звено контрабандистов, обеспечивавшее частые перемещения Багдади, и, таким образом, проследить его маршрут в Идлиб в августе сентябре 2019 года. Арест одного из приближенных Багдади, Исмаила а-Тавуи привел к установлению личности и местонахождения пяти контактов Багдади в Сирии.


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