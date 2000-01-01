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Житель Иерусалима разбился насмерть в Иудейской пустыне | Фото:29.10 07:50   MIGnews.com

Житель Иерусалима разбился насмерть в Иудейской пустыне

Житель Иерусалима упал с 30-метрового утеса в Иудейской пустыне, в результате чего разбился насмерть.

Инцидент произошел с 21-летним Ерахмиэлем Йешаягу, путешествовавшего пешком около Мицпе-Шалема, что на западном берегу Мертвого моря, сообщает The Times of Israel.

Тело мужчины нашли полицейские в ходе продолжавшейся несколько часов поисковой операции, в которой участвовало добровольческое спасательное подразделение Мегилот и 669-ый поисково-спасательное подразделение ЦАХАЛ.

Еще трое путешественников получили легкие травмы, и после того как их вытащили получили медицинскую помощь прямо на месте происшествия.


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