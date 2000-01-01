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Тель-Авив: Импресарио Захавы Бен атакован на улице Левински 29.10 07:17   MIGnews.com

Тель-Авив: Импресарио Захавы Бен атакован на улице Левински

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что 27 октября посреди бела дня на автобусной остановке на лице Левински был атакован и ранен ножом легендарный импресарио певицы Захавы Бен Эли (Элиас) Банай.

73-летний Банай был эвакуирован в больницу с несколькими ножевыми ранениями, его состояние оценивается как стабильное.

Пожилой мужчина рассказал, что грабителя, очевидно, привлекла его цепь, которую он носит в качестве талисмана многие годы. Банай говорит: "Нападавший долго следовал за мной. Он сел в тот автобус, в котором я ехал. Возможно, он был пьян. Он вышел вместе со мной на остановке, и начал ссору, начал проклинать меня. Внезапно он выхватил и ударил меня”. После того, как Банай, получивший несколько ударов японским ножом рухнул на землю несколько молодых людей вмешались и остановили нападавшего. Он получил ранение головы и также эвакуирован в больницу.

В социальных сетях появились видео инцидента, в которых утверждалось, что Баная ранил эритрейский инфильтрант. Полиция опровергает эту версию, и утверждает, что на продюсера напал “местный”. Видео, однако, этой версии не подтверждает.


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