30.10 07:09 MIGnews.com

Студентка села на диету перед отпуском и умерла

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В Лондоне, Великобритания, студентка Университета Сассекс села на диету перед отпуском и в итоге скончалась. Об этом сообщает издание The Sun. 20-летнюю Линдси Боун обнаружили без сознания 5 апреля. Её жених рассказал, что девушка планировала похудеть к предстоящему путешествию.В ходе судебного слушания выяснилось, что Боун соблюдала строжайшую диету, которая также включала в себя периоды полного голодания и принятия яблочного уксуса в виде таблеток, который якобы способствует похудению.Судмедэксперт Клэр Роджерс осмотрела комнату покойной и нашла дневник питания с такими правилами, как: "Не употребляй больше 1,2 тысячи калорий в день", "Углеводы — только один раз в день, а лучше без них", "Оставайся в библиотеке и не ешь", "Прими свой *** (чертов) яблочный уксус". Мать девушки знала, что та уже более двух лет принимала столовую ложку уксуса перед едой, а затем перешла на таблетки.Патологоанатом Кэтрин Гай изучила кровь погибшей и убедилась, что все показатели оказались в пределах нормы. "Единственное, мы обнаружили у нее ацидоз - повышенную кислотность в организме. Однако такой уровень мы обычно не рассматриваем как фатальный", - утверждает Гай. "Организм может естественным путем влиять на кислотно-щелочной баланс, особенно если человек придерживается диеты с высоким содержанием белка и минимальным количеством жиров, а также при голодании"."Очевидно, что яблочный уксус - это кислота, но мы не знаем, как много она его приняла за раз, — добавила врач. "Пагубные последствия наступают только при употреблении большого количества яблочного уксуса".