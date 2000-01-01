29.10 20:44 MIGnews.com

Педофил Лейфер отказалась от психиатрической экспертизы

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Во вторник, 29 октября, адвокаты педофилы Малки Лейфер проинформировали окружной суд Иерусалима, что их клиентка не предстанет перед психиатрической комиссией, которая должна определить, изображает ли она психическое заболевание или нет. Ссылаясь на проблемы с психическим здоровьем, защита Лейфер пытается избежать её эсктрадиции в Австралию, где ей предъявлено 74 обвинения в сексуальном насилии.В письме в суд Таль Габай и Иегуда Фрид сказали, что не могут позволить своей клиентке сотрудничать с комиссией, против которой они выступили с самого начала.В прошлом месяце судья окружного суда Иерусалима Хана Ломп постановил, что доказательства против Лейфер были неубедительными, и поэтому будет назначена коллегия экспертов-психиатров, которая определит, изображает ли бывшая директор школы Adass Israel в Мельбурне психическое заболевание.Обвинение и защита выступили против назначения новой коллегии, при этом обе стороны утверждали, что для вынесения вердикта было представлено достаточно доказательств. Суд опирался на юридические заключения трех районных психиатров, которые определили, что Лейфер психически здорова, чтобы предстать перед судом.Защита утверждала, что, посчитав доказательства против их клиента неубедительными, решение Ломп фактически исключило возможность того, что она притворяется. Затем защита подала ходатайство об освобождении Лейфер из тюрьмы на оставшуюся часть судебного разбирательства. Иерусалимский окружной суд согласился освободить ее под домашний арест, но это решение было отменено в начале этого месяца Верховным судом.В своем письме во вторник в суд Габай и Фрид попросили, чтобы Ломп просто самостоятельно приняла решение относительно психического состояния Лейфер без рекомендации комиссии.Выступая на условиях анонимности, сотрудник прокуратуры предположил, что письмо защиты может быть "медийным трюком". Защита потребовала, чтобы медицинский совет состоял из частных психиатров, утверждая, что государственные служащие будут предвзяты.