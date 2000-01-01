29.10 20:08 MIGnews.com

Мужчина четыре года насиловал дочь своей партнерши

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Во вторник, 29 октября, Иерусалимский районный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования и сексуальные надругательства в течение четырех лет над дочерью женщины, с который состоял в отношениях.Ему также было приказано выплатить компенсацию в размере 250 000 шекелей (71 000 долларов США).Мужчина в возрасте 50 лет находился в отношениях с матерью жертвы в период между 2013 и 2018 годами. Домогательства начались, когда девочке было 14 лет, и продолжались до её совершеннолетия. В течение последних двух лет он насиловал ее несколько раз в месяц.Судьи заявили, что наказание "отражает серьезность действий обвиняемого ... Суд признал серьезный ущерб, причиненный истцу".